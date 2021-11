Un albero per i nati nel 2020 ad Ancona

Nella città degli oltre 100 parchi, dal 1999 ad oggi sono stati piantati quasi 16mila alberi e altri 1200 sono prossimi alla piantumazione. Riprendendo l’iniziativa “Un albero per ogni nato “ sabato scorso al parco della Cittadella, è stato piantumato simbolicamente un albero per tutti i nati del 2020, in tutto 677 bambini. L’appuntamento ripropone un progetto già attuato in passato dal Comune di Ancona e che ha incontrato il favore della cittadinanza, sensibilizzando la collettività anche riguardo la tutela dell’ambiente e la cura del verde.

Oltre un centinaio i genitori con i piccoli, complice la bella giornata autunnale, che hanno presenziato all’evento che ha visto la partecipazione dell’assessore alle manutenzione e verde, Stefano Foresi e dell’ assessore alle Politiche Educative Tiziana Borini la quale ha sottolineato come “la larga partecipazione delle famiglie ha dimostrato la voglia di condividere questo momento di ripartenza e di rinnovata speranza per il futuro e festeggiare i 677 nati nel 2020, anno difficile per via della pandemia. L’Amministrazione con questa iniziativa che ha coinvolto tante famiglie e i loro bambine e bambini, vuole dimostrare la propria vicinanza ai neo genitori”.

“Questo dimostra – ha detto l’assessore al Verde-Manutenzioni Stefano Foresi – che esiste una grande sensibilità nei confronti della cura dei nostri spazi verdi, in una città che conta più di 100 parchi e numerose aree verdi”.

Nell’occasione è stata posizionata una bacheca dedicata all’iniziativa.

Gli attestati per ogni bambina e bambino nati nel 2020 che non sono stati ritirati dai genitori in occasione dell’appuntamento di sabato scorso, potranno essere ritirati presso l’Edicola Iat di Piazza Roma a partire da oggi, riferendo nome del neonato e data di nascita, nei seguenti giorni e orari: Lunedi: chiuso tutta la giornata; dal martedì alla domenica: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 / dalle ore 15.00 alle ore 18.00; il numero telefonico dell’edicola è: 339.2922855.