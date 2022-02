Un libro per i senigalliesi Anna e Lorenzo Marconi

Tra pochi giorni sarà Carnevale ma per Anna e Lorenzo Marconi quello del 2022 sarà molto speciale, festeggeranno infatti il loro venticinquesimo anno a Venezia. Ad onorare le loro partecipazioni in Laguna ci ha pensato Catia Ventura che con la sua casa editrice Ventura Edizioni, pubblica il volume fotografico “L’altra maschera – Marconilandia, un costume per sognare”.

Il libro ripercorre la storia artistica dei fratelli Marconi attraverso cinquantasei immagini tra le più belle che tanti fotografi di tutto il mondo hanno scattato ai loro costumi. Ad accompagnarle alcuni testi intrisi di ricordi e emozioni che i due creativi hanno voluto condividere con chi intende acquistare l’opera.

“L’altra maschera” verrà presentato al pubblico in concomitanza con il classico svelamento dei due nuovi abiti che parteciperanno al prossimo Carnevale veneziano.

Il nuovo costume di Lorenzo è un omaggio alla manifestazione più famosa e amata d’Italia, il “Festival di San Remo”. Dischi 33 e 45 giri, foto di famosi cantanti, fiori e ritagli di giornale contribuiscono a ricreare la giusta atmosfera pop del festival della canzone italiana.

Anna con la sua creazione dal titolo “Il giardino d’inverno” vuol dare un segno di speranza e ottimismo in questo periodo buio. L’abito ha avuto una lunga gestazione legata ai due lockdown del 2020 e 2021 quando chiusa in casa senza prospettive, attraverso il costume e la sua creatività cercava di reagire.

L’evento avverrà sabato 19 febbraio alle 18:00 presso il Foyer e la Piccola Fenice del Teatro di Senigallia.

Ingresso libero ma riservato ai possessori di Super Green Pass e mascherina FFP2.

