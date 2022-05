Un lungo ponte con i Week-end Gastronomici

Un lungo ponte tra gusto e bellezza. Giovedì 2 giugno, Festa della Repubblica, tornano i Week-end Gastronomici di Confcommercio Marche Nord, giunti alla 39esima edizione. Un nuovo doppio appuntamento da Cagli a Sassocorvaro, fino ad Urbino, per degustare la cucina legata alle tradizioni e scoprire le tante meraviglie del territorio.

L’edizione di primavera in programma fino al 12 giugno, vede protagonisti ben 45 ristoranti e 30 località. ‘Itinerari nell’entroterra della provincia di Pesaro Urbino e nel Montefeltro’ il sottotitolo dell’evento. I ristoranti aderenti proporranno menù di grande impatto a base di prodotti tipici, a un prezzo invitante. L’occasione preziosa anche per visitare i nostri meravigliosi borghi, quelli dell’Itinerario della Bellezza e non solo.

Il 2 e 5 maggio saranno 3 i ristoranti dove poter degustare tante specialità: Le Fontane (Cagli), Antica Osteria da Oreste (Sassocorvaro Auditore), Nenè (Urbino).

Giovedì 2 giugno

Le Fontane di Cagli (0721.790148)

Il menù: Carpaccio di cinturello con insalata ortolana Crostino e polenta al tartufo Salumi casalinghi Frittata con erbe di campo Mezzemaniche con ragù bianco di marchigiana e funghi di bosco Maltagliati con asparagi, guanciale e pomodorini Scaloppa di “Nino” al tartufo nero Agnello allo spiedo Patate arrosto Zuppa inglese e salsa al caffè Vini: Calafoglia vino bianco biologico e L’Uccellata vino rosso biologico Cantina Torre d’Acquaviva in bottiglia d.o.c.

Domenica 5 giugno

Antica Osteria da Oreste di Sassocorvaro Auditore (0722.629900)

Il menù: Crostini e frittini Insalatine fantasia di primavera Tagliolini al limone Gnocchi al ragù d’anatra Tagliata di manzo sale grosso e rosmarino Pollo alla diavola Patate fritte Verdura cotta saltata all’aglio Cheesecake ai frutti di bosco Caffè Vini: Sangiovese Colli Pesaresi Timoteo e Bianchello del Metauro Giglio in bottiglia d.o.c. Sangiovese e Bianchello del Metauro in caraffa

Nenè di Urbino (0722.2996)

Il menù: Vellutata di Topinambur con Olio D.o.p. Cartoceto e crostini di pane alla curcuma Losanghe di polenta Ottofile alla griglia Olio D.o.p. Cartoceto Trancio di pizza La Velata (Pizze Terre Rossini e Raffaello) Omelette con casciotta d’Urbino D.o.p. e tartufo nero Crostino con yogurt bianco bio “Maja e Urs” con cime di cicoria e acciughe Crescia sfogliata d’Urbino con erbe di campo al lardo speziato Degustazione di Gnocchi di pane con burro e salvia Tagliatelle con ragù bianco di carni rosse e tartufo nero Coscio di maiale porchettato al forno a legna Patate dell’appennino al forno al rosmarino Julienne di carote al limone e Olio D.o.p. Cartoceto Crostata della casa con confettura biologica Vini: Bianchello Cantina Guerrieri, Bruscia, Di Sante in bottiglia d.o.c

PER PARTECIPARE AI “WEEK END GASTRONOMICI 2022” OCCORRE PRENOTARSI TELEFONICAMENTE, ALMENO DUE GIORNI PRIMA DELLA DATA IN CALENDARIO, DIRETTAMENTE AI RISTORANTI PRESCELTI, INDICANDO IL NUMERO DEI PRESENTI. IL SUCCESSO RISCOSSO DALL’INIZIATIVA HA EVIDENZIATO LA NECESSITÀ DI UNA TEMPESTIVA PRENOTAZIONE BEN PIÙ ANTICIPATA RISPETTO AL TERMINE SEGNALATO, POICHÉ ALCUNI ESERCIZI COPRONO SPESSO LE PROPRIE POSSIBILITÀ DI SISTEMAZIONE GIÀ SETTIMANE PRIMA.

Nei siti internet www.ascompesaro.it e www.lemarchediurbino.it è possibile scaricare il libricino-guida con tutti gli appuntamenti