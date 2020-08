Un successo il progetto Ascoli con la luna piena

Ancora una volta la città delle cento torri ha affascinato i partecipanti all’iniziativa “Ascoli con la luna piena”, la quale infatti ha fatto centro.

Nell’ambito del progetto “Salute in cammino”, che ogni settimana propone interessanti itinerari culturali (si parte alle 21 da Piazza Arringo), si è infatti svolta una splendida camminata serale che ha toccato vari punto del centro storico.

La guida turistica abilitata Valentina Carradori, infatti, ha fatto attraversare ai presenti alla serata uno splendido percorso che ha toccato Piazza Arringo, Piazza San Gregorio, Via di vesta, Via Pretoriana, varie zone della Piazzarola tra cui lo spazio antistante la chiesa di Sant’Angelo Magno, via Capitolina, fino ad arrivare all’Annunziata dove è stato possibile ammirare le splendide sostruzioni ma anche l’interno della chiesa, grazie alla collaborazione del Fai che ne ha garantito l’apertura e la chiusura.

Il progetto “Salute in cammino” è una iniziativa dell’U.S. Acli Marche, dell’Assessorato alla cultura del Comune di Ascoli Piceno, della Fondazione Carisap e di Qualis Lab e per il terzo anno consecutivo propone serate tematiche che abbinano la conoscenza del territorio con la promozione dell’attività fisica visto che si cammina anche parecchio.

La partecipazione al progetto “Salute in cammino” è gratuita, ma in applicazione del protocollo e delle linee guida dell’U.S. Acli nazionale di contenimento Covid19 è obbligatoria la prenotazione (esclusivamente attraverso un messaggio con i propri dati anagrafici al numero 3939365509) per un massimo di 50 partecipanti.

Per ulteriori informazioni sui prossimi appuntamenti si possono consultare la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche o il sito www.usaclimarche.com.