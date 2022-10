Un weekend con le corse al trotto all’ippodromo San Paolo di Montegiorgio

MONTEGIORGIO – Doppio appuntamento con le corse al trotto pomeridiane dell’ippodromo San Paolo di Montegiorgio: venerdì 28 con il Premio Quarneti Dario e domenica 30 ottobre con il Memorial Scotto Divetta Lucia, a partire dalle ore 13:30. C’è da segnalare, inoltre, che all’ippodromo San Paolo stanno attendendo con ansia una risoluzione del MIPAAF che permetterebbe ad altri tre prestigiosi comuni marchigiani di prendere parte alla prossima edizione del Palio (domenica 13 novembre). Inoltre dagli uffici del Presidente Alessia Mattii è stata confermata la voce della presenza al palio di Miss Italia 2022.

Al momento i comuni partecipanti al XXXIV Palio sono 24, ma non è da escludere dunque che possano diventare 27. L’ippodromo San Paolo è in attesa di una decisione del MIPAAF per poter inserire altri tre comuni: Ancona, Montegranaro (FM) e Santa Vittoria in Matenano (FM) che andrebbero ad aggiungersi ad Ascoli Piceno (AP), Assisi (PG), Belmonte Piceno(FM), Campofilone (FM), Castelfrentano (CH), Civitanova Marche (MC), Fermo (FM), Francavilla D’ete (FM), Gualdo Tadino (PG), Loreto (AN), Macerata (MC), Magliano di Tenna (FM), Massa Fermana (FM), Mogliano (MC), Montappone (FM), Monte Urano (FM), Montegiorgio (FM), Petritoli (FM), Porto San Giorgio (FM), Porto Sant’elpidio (FM), Rapagnano (FM), Recanati (MC), Sant’Elpidio A Mare (FM) e Servigliano (FM).

Quest’anno fra i comuni partecipanti potrebbero esserci quattro dei cinque capoluoghi di provincia delle Marche: Ascoli, Fermo, Macerata e Ancona. Il Palio dei Comuni è sempre più rappresentativo del territorio regionale, e può contare su inserimenti dalla Regione Abruzzo con Castelfrentano (CH) e una doppia presenza dall’Umbria con Assisi e Gualdo Tadino, ambedue della vicina provincia di Perugia.

L’altra novità, più gossip, dell’edizione 2022 del Palio dei Comuni è la conferma della presenza per tutta la durata della manifestazione di Miss Italia 2022: Zeudi di Palma, 20 anni, di Napoli, studentessa di sociologia alla Federico II, è stata eletta nel corso della diretta sulla piattaforma Helbiz Live dal Casinò di Venezia. Con Zeudi di Palma.