Un weekend in Pinacoteca ad Ancona

Proseguono anche per questo fine settimana gli eventi, per adulti e per famiglie con bambini, legati alle celebrazioni dantesche e alla Mostra “Noi leggiavamo un giorno per diletto. Ancona per Dante” allestita in Pinacoteca Civica e prorogata fino al 21 Novembre 2021 .

PROGRAMMA:​

SABATO 6 NOVEMBRE ore 17:30 – Visita guidata alla mostra “Noi leggiavamo un giorno per diletto. Ancona per Dante”, mostra a cura di Stefano Zuffi, dell’Assessorato alla Cultura di Ancona, con la collaborazione della Biblioteca Comunale “L. Benincasa” e dello staff della Pinacoteca.

DOMENICA 7 NOVEMBRE ore 17:00 – Tra i sogni di Dante – Attività didattica per famiglie con bambini 6-10 anni

VISITE GUIDATE ALLA PINACOTECA (con min. 4 partecipanti):

martedì – venerdì 17:30;

sabato – domenica – festivi 11:30 e 17:30.

Le visite sono su prenotazione: 071 2225047 (negli orari di apertura) [email protected]

Sospese in concomitanza di altri eventi in programma.

—

SABATO 6 NOVEMBRE ORE 17:30

Visita guidata alla mostra – “Noi leggiavamo un giorno per diletto. Ancona per Dante”

Mostra a cura di Stefano Zuffi

24 settembre – 21 novembre 2021

Ingresso: Vicolo Foschi n. 4, Ancona

La visita guidata vi porterà alla scoperta della mostra “Noi leggiavamo un giorno per diletto. Ancona per Dante” allestita nella Pinacoteca Ancona, dedicata al sommo poeta nel settimo centenario della morte.

Un’occasione per vedere opere custodite nei depositi, esposte seguendo un percorso tematico legato alla Divina Commedia.

Vedremo insieme una selezione di dipinti ispirati in modo diretto o indiretto ai temi e ai personaggi danteschi e un’interpretazione figurativa contemporanea delle tre cantiche dantesche nell’opera della lombarda Patrizia Comand.

Posti limitati

Prenotazione obbligatoria entro le ore 18:00 di Venerdì 5 novembre.

Per informazioni e prenotazioni contattateci a:

0712225047 (negli orari di apertura della Pinacoteca)

[email protected]

Biglietto (comprensivo di ingresso al museo):

€ 8,00 intero

€ 5,00 ridotto (minori di 14 anni)

Gratuito (minori di 6 anni, disabili e accompagnatori)

Organizzazione a cura della Soc. Coop. Le Macchine Celibi

—

DOMENICA 7 NOVEMBRE ore 17:00

Tra i sogni di Dante – Attività per famiglie con bambini 6-10 anni

Ingresso: Vicolo Foschi n. 4, Ancona

A grande richiesta torna il laboratorio per famiglie con bambini, dedicata alla mostra “Noi leggiavamo un giorno per diletto. Ancona per Dante”.

Un viaggio attraverso il tempo e lo spazio, quello che abbiamo pensato per l’evento dedicato alle famiglie con bambini dai 6 ai 10 anni.

Insieme andremo alla scoperta dell’opera più geniale del celebre poeta Dante Alighieri: La Divina Commedia!! Sarà un percorso emozionante e divertente tra storie, opere d’arte e poesia.

Prenotazione obbligatoria entro le ore 18:00 di Sabato 6 novembre.

Per informazioni e prenotazioni contattateci a:

3311604631 – 0712225047 (negli orari di apertura della Pinacoteca), oppure [email protected]

Quota di partecipazione

€ 3,00 adulti – € 5,00 bambini

Organizzazione a cura della Soc. Coop. Le Macchine Celibi

Vi ricordiamo che per accedere ai musei è necessario esibire il Greenpass.

Per maggiori informazioni consultare il sito: https://www.dgc.gov.it/web