Una camminata nella Giornata dell’aria pulita a Monteprandone il 7 settembre nell’ambito dell’iniziativa “Salute in cammino”. Un invito pro ecosistema.

Una camminata nella Giornata dell’aria pulita, promossa da Unione Sportiva Acli Marche.

Montepradone – Martedì 7 settembre si celebra la seconda edizione della Giornata internazionale dell’aria pulita per i cieli blu.

Si tratta di una iniziativa finalizzata ad invitare la collettività ad allineare gli sforzi per migliorare la qualità dell’aria, elemento essenziale per tutto l’ecosistema.

Occorre infatti prevenire e ridurre l’inquinamento atmosferico per migliorare la qualità dell’aria a livello globale con comportamenti corretti come quello, ad esempio, di camminare il più possibile evitando l’utilizzo dell’auto.

In occasione della Giornata internazionale dell’aria pulita si rinnova l’appuntamento con “Salute in cammino” che prende il via ogni martedì, da piazza dell’unità a Centobuchi, alle 21 con una camminata della durata di un’ora circa.

L’iniziativa è promossa da Unione Sportiva Acli Marche e amministrazione comunale di Monteprandone.

La partecipazione al progetto è gratuita, in caso di pioggia la camminata non viene svolta.

Ulteriori informazioni si possono ottenere sulla pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche o sul sito www.usaclimarche.com, oppure via whatsapp al numero 3442229927.