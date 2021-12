“Una comunità in movimento”, nel 2021 32 ore di intervento nella casa di reclusione di Fermo

Nonostante le limitazioni imposte dalle misure di contenimento del Covid 19, sono state 32, nel secondo semestre dell’anno 2021, le ore di intervento del progetto “Una comunità in movimento” presso la casa di reclusione di Fermo. Si tratta di una iniziativa composta da attività di promozione dell’attività fisica e sportiva, in particolare attraverso allenamento funzionale o functional training a circuito, ma anche con esercizi di ginnastica posturale, stretching completo alla fine della lezione ed alcune andature di atletica.

L’attività, organizzata dall’Unione Sportiva Acli Aps, è riservata ai detenuti e viene realizzata a seguito della stipula ed al rinnovo del protocollo d’intesa tra il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e l’Unione Sportiva Acli nazionale, grazie al contributo che viene concesso dalla Regione Marche (L.R. 28/2008 – coordinamento a cura dell’Ambito sociale territoriale di Pesaro).

A Fermo, nel corso dell’attività sono stati registrati miglioramenti della postura, dell’attenzione ed in generale del benessere psicofisico.

Con questa iniziativa, che ha compreso anche la fornitura di materiale come step e tappetini per esercizi a terra, l’Unione Sportiva Acli Aps si pone di promuovere la pratica sportiva all’interno dell’istituto penitenziario, nella consapevolezza del significativo ruolo svolto dallo sport per la promozione del benessere psicofisico delle persone detenute, per l’educazione a corretti stili di vita, favorendo al tempo stesso forme di aggregazione sociale e di positivi modelli relazionali di sostegno al percorso di reinserimento.