Uomo di Ascoli risulta positivo dopo vacanza in Lombardia

Era reduce da una vacanza in una località sciistica della Lombardia l’ascolano di 64 anni risultato positivo al coronavirus. Attualmente si trova nella sua abitazione, dove gli è stato consentito di restare poiché la sintomatologia accusata nei giorni scorsi non era grave.

Secondo fonti dell’Area Vasta 5 questa mattina le sue condizioni sono però significativamente peggiorate, per cui i sanitari stanno valutando se ricoverarlo prontamente all’ospedale di Fermo, attrezzato per l’emergenza Covid 19.

All’ospedale Mazzoni di Ascoli non ci sono ad oggi spazi idonei per ospitare persone colpite da Coronavirus. Si sta predisponendo un reparto, separato dal blocco ospedaliero, con 21 posti letto che sarà pronto sabato prossimo. Sono disponibili invece posti letto previsti nel reparto di rianimazione dell’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto, ma non è il caso del paziente di Ascoli risultato positivo. Si sta intanto indagando sui contatti che l’uomo in questione ha avuto nell’ultimo periodo.