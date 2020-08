Uomo minaccia ex compagna, arrestato dalla Polizia

Nella serata di ieri perveniva una telefonata al numero di emergenza “113” da parte di una donna che riferiva che il suo ex compagno si trovava di fronte al portone di casa sua tentando di entrare e minacciando di sfondare la porta nel caso in cui lei non avesse assecondato la sua richiesta e aggiungeva che non era la prima volta che lo faceva

Prontamente i Poliziotti si portavano sul posto dove trovavano il portone condominiale aperto e, senza esitare, salivano sino al terzo piano ove era allocato l’appartamento della richiedente.

Lì trovavano l’uomo che appariva poco lucido per l’assunzione di alcool, desunta dall’andatura barcollante, dall’eccessiva loquacità e perché aveva al seguito dal successivo controllo dello zaino che aveva al seguito, un cartone di vino bianco svuotato ed una bottiglia di whisky con metà contenuto.

L’uomo veniva accompagnato in Questura per gli accertamenti che queste situazioni meritano al termine dei quali veniva tratto in arresto per i reati di cui agli articoli 612 bis C.P. e 614 C.P. e posto a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Udienza svoltasi in mattinata e arresto convalidato.