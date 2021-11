Uomo smarrito con il cane ritrovato a San Giovani in Ghiaiolo

Apprensione per un uomo che si è perso mentre ha fatto un’uscita con il suo cane nel pesarese,

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina a Urbino, in località San Giovanni in Ghiaiolo, per una persona con il suo cane che aveva smarrito l’orientamento.

Sul posto è intervenuta la squadra di Urbino con mezzi fuoristrada, con Ucl (Unità di Comando Locale) e l’elicottero dei vigili del fuoco di di Arezzo che hanno individuato la persona con il suo cane in buone condizioni di salute, trasportandola nel vicino campo sportivo. Tanta paura ma nessuna conseguenza fisica per la persona e per l’animale.