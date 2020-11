Uomo vandalizza albergo, arrestato a Senigalla

Vi sono stati momenti concitati nelle prime ore del mattino di ieri allorchè da un hotel cittadino giungeva una richiesta di intervento al Commissariato di P.S. poiché venivano segnalati dei giovani clienti che provocavano rumori molesti all’interno.

Gli agenti si recavano sul posto e trovavano sei giovani, uno dei quali alla vista degli agenti si dava alla fuga, mentre gli altri cinque venivano bloccati ed identificati risultando tutti di origine nigeriana. Gli agenti accertavano che una camera era soqquadro e alcune porte danneggiate.

Nel mentre i poliziotti effettuavano il controllo, uno dei cinque andava in escandescenza cominciando a gridare e a scagliarsi contro i poliziotti stessi. Questi con una certa difficoltà riuscivano a bloccarlo. A quel punto l’uomo privo di documenti al seguito veniva sottoposto agli opportuni controlli e , al termine degli accertamenti veniva denunciato per il reato di resistenza a P.U.

Nelle ore successive, però, alla sala operativa del Commissariato di Polizia pervenivano altre richieste di intervento poiché veniva segnalato un gruppo di extracomunitari che gridavano e litigavano fra di loro in zona stazione ferroviaria.

Gli agenti della Squadra Volante si portavano in zona ed individuavano il gruppo che, con il supporto di una pattuglia dei Carabinieri, veniva bloccato ed identificati i componenti che risultavano coincidere con gli stessi che la notte precedente avevano creato disturbo in hotel.

Tra di questi uno dei giovani- corrispondente allo stesso soggetto che nelle prime ore del mattino si era scagliato contri gli agenti- si scagliava ed inveiva con frasi offensive e minacciose rivolte contro i poliziotti che, comunque, riuscivano a bloccarlo. Considerato il comportamento molto aggressivo e violento, l’uomo veniva condotto presso gli uffici del Commissariato di Polizia e dichiarato in stato di arresto .

Il giovane, E.C., nigeriano di anni 20, da tempo presente in Italia, con diversi precedenti per reati contro la persona ed in materia di stupefacenti, veniva tratto in arresto sia per il reato di resistenza a p.u. ma anche per le lesioni provocate agli operatori intervenuti i quali, di seguito all’aggressione, si trovavano costretti a ricorrere alle cure mediche.