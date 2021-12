Ottima risposta per Montelupone alla campagna vaccinale che ha portato il camper in paese. Sono, infatti, 160 le vaccinazioni effettuate in meno di 5 ore.

“Ringrazio i ragazzi della Protezione civile e i nostri dipendenti comunali per il grande lavoro svolto – ha detto il sindaco Rolando Pecora – Grazie ai vaccini e alle altre misure di prevenzione, la nostra situazione è nettamente migliorata rispetto all’anno scorso, quando avevamo numeri drammaticamente superiori e c’erano stati anche decessi.

Purtroppo i dati italiani e di altri Paesi europei non ci possono lasciare tranquilli. La stessa situazione delle Marche in qualche modo ci allarma: rischiamo la zona gialla e tutto quello che questa comporta sulle restrizioni collegate. Vogliamo veramente questo? Possiamo solo rimanere inerti di fronte all’ineluttabile che nessuno di noi vorrebbe? Ai miei cari concittadini rinnovo l’invito a non mollare, a mantenere alti la nostra attenzione e il nostro impegno. È profondamente ingiusto che dopo che più dell’85% di noi ha fatto tutto il possibile per uscire fuori dall’emergenza sanitaria, l’irresponsabilità di pochi comprometta tutti i nostri sacrifici” conclude il primo cittadino.