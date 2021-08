Vaccinazioni Covid, scarse disponibilità nelle Marche

Qualche intoppo nella campagna di vaccinazioni anti covid nelle Marche a causa di scarse disponibilità.

Nelle Marche per i vaccini “due o tre giorni di problemi di rifornimento derivanti dal fatto che nel mese di luglio c’è stata una carenza di vaccini in base al volume sostenuto dalle Marche, 14mila dosi somministrate al giorno”.

A riferirlo l’assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini che, a margine del Consiglio Regionale, aggiunge: “le forniture per il mese di agosto sono state confermate e quindi questo problema dovrebbe essere transitorio”.

In ogni caso, lamenta Saltamartini, “determina disagi rilevanti soprattutto perché chi vuole vaccinarsi e acquisire il green pass: in molti casi non siamo in grado di garantire la vaccinazione perché il volume delle vaccinazioni giornaliere non può essere aumentato e la programmazione viene spalmata nel mese di agosto e nel mese di settembre”.