Vaccini antinfluenzali, oltre 5500 dosi somministrate nelle farmacie

Visti i numeri imponenti dell’influenza stagionale è partita anche nelle Marche la campagna dei vaccini che si poggia sul prezioso supporto e lavoro delle farmacie della nostra regione.

Prosegue con numeri importanti la campagna per le vaccinazioni antinfluenzali in oltre 130 farmacie delle Marche, ad oggi sono più di 5.500 dosi somministrate gratuitamente.

Si tratta di un’attività svolta per i cittadini ai quali viene offerta gratuitamente dal Servizio Sanitario, spiega una nota di Federfarma Marche, e anche per coloro che, come libera scelta, non vogliono contrarre una influenza particolarmente aggressiva in queste settimane e sostengono direttamente la spesa per difendersi dal virus influenzale.