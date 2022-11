“Vecchi sapori d’Autunno” a Belvedere Ostrense e “Notte delle Candele” il 17 novembre

C’è attesa a Belvedere Ostrense per il ritorno di “Vecchi Sapori d’Autunno”, la kermesse dedicata alla valorizzazione e riscoperta delle specialità enogastronomiche della tradizione del territorio che torna dopo lo stop legato alla pandemia. La XXIV edizione debutterà giovedì 17 novembre con la Cena delle Candele, suggestivo appuntamento nel cuore del borgo, per entrare nel vivo di Vecchi Sapori d’Autunno dal 18 al 20 novembre quando le antiche cantine del centro storico apriranno eccezionalmente le loro porte per proporre menù e suggestiono d’altri tempi. La manifestazione, promossa dal Comune di Belvedere Ostrense, dalla Pro Loco con la collaborazione di Coldiretti, sarà un susseguirsi di appuntamenti per tutti i gusti con le cantine aperte a cena (domenica anche a pranzo), stornellatori, mangiafuoco, stornellatori, mercatini, dj set, corsi di cucina, sfilate di auto e moto d’epoca, e convegni. Il programma prevede:

Giovedì 17 novembre alle ore 20.30 la cena a lume di candela con gli chef che hanno aderito all’iniziativa (su prenotazione), alle ore 21 il paese completamente al buio sarà illuminato da migliaia di candele e alle ore 22 spettacolo i fuochi fatui in piazza San Pietro.

Venerdì 18 novembre alle ore 20 musica folk itinerante con la Damigiana e la Raganella, ore 22.30 Musica Trash con la Regina in pizza Leopardi e Verdicchio Sound System in concerto in piazza San Pietro.

Sabato 19 novembre alle ore 20 musica folk itinerante con La Raganella e il Macinino Scacciapeniseri, ore 22.30 dj set con dj Morru in piazza Leopardi e Mortimer GRave in concerto in piazza San Pietro

Domenica 20 novembre alle ore ore 10 arrivo auto e moto d’epoca e corso di introduzione all’olio di oliva presso l’ex convento delle Clarisse, ore 14.30, 16 e 19 spettacolo itinerante di Matteo Pallotto, ore 15 musica folk itinerante con La Staccia, ore 17 show cooking di Antonio Ciotola in piazza San Pietro, ore 18 spettacolo comico con Bicio.

L’apertura delle taverne è prevista dalle 19 e domenica anche a pranzo alle 12. Per info e prenotazioni 351/8032059

Loading...