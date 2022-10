Venezia-Ascoli 0-2, Bucchi: I ragazzi mi divertono

Questo il commento di Mister Bucchi al termine della partita vinta dal suo Ascoli a Venezia.

“Oggi sono sorridente perché mi diverto ad allenare la mia squadra, cosa impagabile per un allenatore. Ieri sera dopo cena quando noi guardavamo in tv Bari-Ternana, i ragazzi fra loro scherzavano, stavano morendo dalle risate, segno che stanno bene insieme e che riescono a fondersi. Merito dei nostri ‘vecchietti’ che sono eccezionali e trasmettono entusiasmo, oggi più che mai sono loro a trascinare questa squadra. Il sorriso non l’ho perso quando eravamo in burrasca, figurarsi ora. Oggi la squadra ha dimostrato di essere solidissima, siamo stati bravi a limitare gli attaccanti avversari, non abbiamo concesso nulla, non abbiamo mai avuto impressione di poter subire gol”.