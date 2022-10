Venezia-Ascoli 0-2, i marchigiani espugnano lo stadio Penzo

Continua il momento d’oro dell’Ascoli che vince in trasferta a Venezia rilanciando le sue ambizioni di classifica.

Sembra una gara spettacolare al Penzo, perché al 9’ Ulmann segna il suo primo gol in B ma l’arbitro annulla per tocco di mano. Poi i ritmi si abbassano e le squadre si studiano: tanta lotta in mezzo al campo fino all’intervallo. Il primo tiro nello specchio degli ospiti lo prova capitan Dionisi al 66’ e non sbaglia: vantaggio per la squadra di Bucchi. È la quarta rete in campionato per l’attaccante classe ’87. All’80’ Joronen fa un’uscita folle su Lungoyi: l’arbitro estrae il rosso. Punizione dal limite ed entra il terzo portiere Bertinato. Negli ultimi minuti arriva il raddoppio dell’Ascoli che sfrutta la superiorità numerica: Collocolo prende palla, lascia sul posto Ceppitelli e tira a giro sorprendendo il portiere avversario. Il tecnico del Venezia, Javorcic, è al capolinea dopo il quinto stop interno in sei gare.