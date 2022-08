Venezia-Ascoli, Bucchi: Giocheremo a viso aperto in Coppa

Mister Bucchi, prima della partenza per Venezia, ha parlato della sfida di oggi col Venezia.

“E’ una partita sicuramente importante, c’è in palio il passaggio del turno, l’avversario è molto forte, una squadra che fino a pochi mesi fa era in Serie A, quindi è una delle primissime candidate a poter recitare un ruolo da protagonista e giocarsi la promozione. Per questi motivi abbiamo voglia di fare una gran bella partita e di passare il turno. Andremo a giocarcela a viso aperto perché questa deve essere la nostra mentalità, cercando di arrivare al risultato attraverso una bella prestazione.

Ci sono state poche partite vere in cui abbiamo potuto capire a che punto siamo e le cose che ci riescono meglio, aspetti che vengono fuori solo con le partite vere, quindi domani vedremo a che punto siamo. Superare il turno, oltre alla soddisfazione di andare avanti in Coppa, significherebbe avere più partite da giocare e quindi la possibilità di sperimentare e trovare i meccanismi”.

Quella di domani sarà una partita speciale, che l’Ascoli giocherà con la maglia dedicata alla Quintana. Nonostante la concomitanza con la giostra cavalleresca, saranno un centinaio i tifosi presenti al “Penzo”:

“I tifosi non sono nuovi a questi gesti di amore nei confronti della squadra, ci dispiace la concomitanza di una partita in trasferta con la Quintana, ma allo stesso tempo ci inorgoglisce che si metta l’Ascoli Calcio al primo posto”.