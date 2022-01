Vertenza Caterpillar, presidio ed incontro in Prefettura ad Ancona

Confronto in prefettura per i Sindacati e i lavoratori della Caterpillar che stanno vivendo un delicato momento il loro futuro.

Un faccia a faccia di 40 minuti circa nel quale le Rsu e i rappresentanti regionali e provinciali delle sigle sindacali di categoria Fiom Cgil, Fim Cisl e Uilm Uil hanno chiesto che la vertenza passi da una dimensione regionale ad una nazionale, con l’apertura di un tavolo di crisi al Ministero dello Sviluppo Economico. In mattinata un centinaio di lavoratori si è radunato sotto la sede della Prefettura di Ancona per sollecitare una mediazione nei confronti del Governo centrale. Il 10 dicembre la multinazionale statunitense aveva annunciato la chiusura della sede di Jesi e il licenziamento dei 270 lavoratori, 185 circa dipendenti diretti e per la restante parte lavoratori interinali.