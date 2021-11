Vibo Valentia – Civitanova, le dichiarazioni dei biancorossi dopo il successo

GIANLORENZO BLENGINI (allenatore): “Una vittoria che ci rende molto contenti, un’altra dimostrazione di resistenza da parte della squadra, su un campo complicato, perché Vibo è una formazione allestita a mio giudizio con grandi individualità, che magari in questa fase stanno facendo fatica a trovare il loro migliore livello di gioco, ma che sono comunque in grado di crearti dei problemi in qualsiasi momento, qualora la partita non venga approcciata correttamente. Da questo punto di vista, la Cucine Lube ha messo in vetrina anche una grande maturità, innanzitutto proprio nell’approcciare bene la gara, poi nel secondo set nel riuscire a resistere quando l’avversario si era portato in vantaggio, dopo l’inserimento di Borges. Una vittoria importante per il morale e per la classifica”.

ROBERTLANDY SIMON: “La prestazione personale non mi interessa, quello che conta è sempre ed esclusivamente il risultato di squadra, quindi la vittoria, ancor più quando arriva, come nel nostro caso, a dispetto della situazione resa complicata dai problemi fisici di alcuni giocatori della rosa. Stiamo imboccando la strada giusta e dobbiamo continuare a percorrerla, facendo progressi costanti dal punto di vista del ritmo. Ora mirino puntato sulle due prossime gare di campionato, poi sarà fondamentale esordire bene in Champions League, prima di partire per il Mondiale per Club”.

RICARDO LUCARELLI: “Era una partita molto importante e personalmente l’ho iniziata un po’ con il freno a mano tirato, poi però abbiamo sistemato la palla con Lucio e tutto è andato per il meglio. Anche la battuta è andata molto bene. Siamo molto contenti per questa vittoria, per me era anche una partita particolare perché dall’altra parte della rete c’erano alcuni miei connazionali con i quali condivido una grande amicizia. Adesso pensiamo alla sfida di mercoledì con Ravenna”.

LUCIANO DE CECCO: “Siamo contenti, abbiamo giocato bene di squadra riuscendo a esprimere in campo ciò che proviamo in allenamento. Stiamo trovando continuità sia dal punto di vista dei risultati che da quello delle prestazioni con cui maturano, e questo ci regala naturalmente consapevolezze e anche una buona dose di fiducia. Bravi tutti, compresi i più giovani a partire da Gabi Garcia, che sta facendo molto bene il suo, sta crescendo e maturando in maniera importante insieme a noi. Ora testa all’impegno di mercoledì con Ravenna”.