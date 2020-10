Videx e Aci Castello, la cronaca della partita

Il post-gara con i protagonisti della domenica. Coach Ortenzi e capitan Vecchi commentano il risultato del PalaCatania.

Poco più di un’ora di gioco è stata sufficiente alla Videx per avere la meglio sulla cenerentola Aci Castello. Una outisider del campionato, ricca di esordienti ai quali ha probabilmente giocato un brutto scherzo l’emozione dell’esordio. Un match a senso unico che nonostante tutto ha fornito spunti interessanti. Dai 7 muri-punto di Reina (il 100% delle segnature personali nel match per il centrale catanese) ai 5 ace di Simone Starace fino all’en plein dei due centrali grottesi (quattro su quattro in attacco per Cubito e Romagnoli, con altri 4 muri-punto a condire la prestazione del prodotto del vivaio targato M&G Scuola Pallavolo).

“Abbiamo fatto una buona partita, soprattutto al servizio – ha commentato coach Ortenzi nel post-gara – Abbiamo giocato con la giusta attenzione, fatta eccezione per le fasi iniziali del primo e terzo set nelle quali ci siamo un po’complicati la vita con il contrattacco. Con il passare dei minuti ci siamo sciolti, riuscendo a creare parecchie opportunità ed accumulando un buon vantaggio che abbiamo poi gestito nel migliore dei modi.”

Passi in avanti rispetto al match d’esordio con Modica per un processo di crescita che appare ben indirizzato: “Sicuramente stasera, rispetto al match di settimana scorsa, abbiamo interpretato decisamente meglio la gara nella fase muro-difesa – ha proseguito il coach – Abbiamo tenuto un buon ritmo di gioco senza mai farci prendere dalla frenesia di far punto ad ogni costo, riuscendo, anzi, ad essere conservativi quando le circostanze lo richiedevano. Da questo punto di vista sono stati fatti dei buoni passi in avanti.”

“Abbiamo interpretato bene la gara dal punto di vista del ritmo e del collettivo – ha aggiunto il capitano, Riccardo Vecchi – Dobbiamo continuare su questa strada, a partire già dal prossimo turno”. Turno che vedrà la Videx ospitare la Maury’s Com Cavi Tuscania. L’appuntamento al PalaGrotta è per domenica 1 novembre (ore 18).