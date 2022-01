Videx: il post Garlasco con coach Ortenzi

Il post Garlasco con coach Ortenzi. La guida grottese commenta il successo di mercoledì.

Con un po’ di difficoltà il risultato è arrivato. Nonostante un primo set sciupato nel finale, la Videx ha avuto ragione di un avversario che ha indubbiamente giocato la sua partita tenendo in bilico ognuno dei quattro set disputati. Una prestazione meno brillante quella dei grottesi rispetto alle ultime uscite, seppur pienamente sufficiente a piegare la resistenza dei lombardi.

“Nel primo set abbiamo sciupato il vantaggio accumulato commettendo tanti errori consecutivi che ci hanno fatto perdere lucidità – ha dichiarato coach Ortenzi -. Col passare dei minuti siamo poi riusciti a trovare continuità al servizio ed a concretizzare al meglio le occasioni di contrattacco, il che ci ha permesso di ribaltare il risultato nei due set successivi. In alcuni momenti del quarto parziale siamo andati un po’ in difficoltà in ricezione però nel complesso abbiamo contenuto i nostri avversari specialmente a muro ed in difesa perciò, visto il momento, direi che abbiamo comunque fatto una buona gara.”

Domenica prossima Grottazzolina sarà di nuovo a riposo visto il rinvio del derby casalingo con Fano, il che posticipa il rientro al PalaGrotta a mercoledì 26 gennaio alle 20.30 quando Portomaggiore farà visita ai grottesi per gli ottavi di finale di Coppa Italia: “Bisogna prendere atto di un calendario che ha subìto e continua a subire modifiche – ha proseguito Ortenzi -. Questo ci impedisce di trovare la giusta continuità di gioco ma non ci impedisce di lavorare bene in palestra, di alzare ulteriormente il livello degli allenamenti e di provare a ridurre gli errori durante le partite. Garlasco ha fatto una gara molto attenta, mettendoci pressione al servizio e difendendo moltissimo, il che avvalora ulteriormente il risultato ottenuto dai ragazzi.”