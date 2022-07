Videx – Mattia Leli è promosso in prima squadra

Un altro tassello a comporre il mosaico Videx 2022/23. Stavolta coach Ortenzi pesca direttamente dal florido vivaio della M&G Scuola Pallavolo, il profilo del momento porta il nome di Mattia Leli. Classe 2004, 192 cm, reduce da un’ottima stagione tra under 19 e serie D sotto l’egida di coach Francesco Pison. Non poteva esserci “sponsor” migliore per coronare finalmente il sogno della serie A2: “Non appena ho saputo che sarei entrato a far parte della prima squadra, ho provato un’emozione indescrivibile – ha dichiarato Leli -. Sono super contento di prendere parte ad un campionato come la serie A2 ed anche se mi metterà a dura prova, sono certo che sarà una grande opportunità di crescita dal punto di vista umano e sportivo. Ci tengo a ringraziare la società per avermi concesso questa opportunità, sarà un’esperienza che porterò sempre con me e non vedo l’ora di cominciare.”

