Videx, tre punti col turnover

La Videx Grottazzolina chiude la pratica Savigliano in quattro set.

Cambiano gli interpreti ma non il risultato. E’ questa la sintesi della prova con cui la Videx supera la terzultima forza del girone bianco in un’ora e mezza di gioco. Dopo un primo set appannaggio ospite Vecchi e compagni ribaltano il punteggio e centrano l’ennesimo successo stagionale.

Coach Ortenzi concede un turno di riposo a Marchiani, Mandolini e Cubito e schiera Pison in diagonale con Breuning, Vecchi e Cascio in attacco, Focosi e Lanciani al centro con Romiti a governo della difesa. Coach Bonifetto risponde con la diagonale Testa-Bosio, Dutto e Galaverna in banda, Mellano e Ghio al centro e Gallo libero.

Il PalaGrotta fa da cornice ad un match che ha ormai poco o nulla da dire ai fini della classifica, l’approccio dei locali è in sordina e Savigliano prova a prendere in mano il pallino del gioco. Il muro ospite funziona bene e con Mellano e Ghio prende vita il primo allungo della sfida (6-10). Dopo il time-out di Coach Ortenzi la Videx prova a ricucire con Lanciani prima e Cascio poi, suo il primo squillo dai nove metri, (10-13) ma dopo la sferzata di Breuning arriva il break dei piemontesi targato Bosio-Galaverna che spegne i pensieri di rimonta locale (13-19). Mellano chiude un’altra serie da tre che vale il +8 (15-23) mentre la Videx annulla tre palle set ai piemontesi rendendo il divario meno evidente quando l’attacco di Bosio va a segno (18-25).

Nel secondo set Grottazzolina alza nettamente i giri del motore ed offre con Breuning una partenza bruciante (6-2). Savigliano risponde ancora per vie centrali con Mellano ma la pronta replica grottese è veemente e l’ace di Focosi corona la serie da quattro che fa volare la Videx a +7 (17-10). Coach Ortenzi getta nella mischia anche Perini al posto di Cascio ma è capitan Vecchi, con l’ace numero 100 in regular season, a regalare ai suoi ben nove palle set. Il parziale va in archivio sull’errore di Dutto (25-16).

Nonostante i cambi Grottazzolina non avverte contraccolpi, Pison fa girare bene la squadra ed anche lui si prende la scena dai nove metri (8-6). Vecchi lo imita ed a poco serve il time-out ospite perché in fase centrale l’ennesima accelerata a firma Breuning annichilisce Savigliano (15-8). Il time-out degli ospiti arriva sul 21-12, il preludio alle invettive di Focosi e del solito Breuning con le quali la Videx costruisce il sorpasso (25-13).

L’avvio di quarto set è più equilibrato e dopo l’ennesimo exploit di Breuning sono Ghio e Galaverna a tenere a galla i piemontesi (9-8). Grottazzolina alza il muro e Focosi costringe coach Bonifetto all’ennesimo time-out (12-8). Il servizio torna a far pendere l’ago della bilancia in favore dei locali che con Vecchi prima e Breuning poi registrano il massimo vantaggio (17-10). Il divario è ampio e la banda di Ortenzi si concede più di un’occasione per rifiatare lasciando spazio a Ghio e Bosio che innescano la rimonta (17-16). Sul più bello il turno al servizio di Bosio si infrange sulla rete mentre Breuning riprende a martellare (21-18). L’accelerata decisiva porta la firma del capitano: due ace consecutivi che fanno volare la Videx sul 24-19. Savigliano annulla due match ball ma capitola sull’errore al servizio di Galaverna che vale il 25-21 finale.

IL TABELLINO

VIDEX GROTTAZZOLINA – MONGE GERBAUDO SAVIGLIANO 3 – 1

Videx Grottazzolina: Giacomini, Cubito ne, Vecchi 15, Focosi 9, Pison 1, Cascio 10, Breuning 28, Lanciani 5, Mandolini ne, Perini, Marchiani ne, Mercuri (L2), Romiti R. (L1). All. Ortenzi;

Monge-Gerbaudo Savigliano: Mellano 8, Ghibaudo, Bossolasco ne, Garelli, Gallo (L1), Bosio 14, Ghio 12, Galaverna 10, Rabbia (L2), Bergesio, Vittone ne, Testa 1, Dutto 5. All. Bonifetto;

ARBITRI: Polenta – Morgillo;

PARZIALI: 18 – 25 (21’); 25 – 16 (21’); 25 – 13 (20’); 25 – 21 (27’);

NOTE: Grottazzolina: 14 errori in battuta, 11 ace, 11 muri vincenti, 45% in ricezione (34% perf), 51% in attacco. Savigliano: 14 errori in battuta, 1 ace, 12 muri vincenti, 49% in ricezione (33% perf), 43% in attacco.