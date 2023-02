Videx Yuasa Grottazzolina, trasferta a Lagonegro per la redenzione

Due settimane per leccarsi le ferite, riordinare le idee e ritrovarsi. Riparte così la corsa salvezza dopo la pausa per la Coppa Italia di categoria e riparte anche la Videx Yuasa dopo la brutta performance casalinga dello scorso 28 gennaio. Un momento particolare per Vecchi e compagni, costretti nell’uscita più recente a cedere il passo all’ultima della classe: quella Motta di Livenza che non aveva ancora mai centrato una vittoria da tre punti dall’inizio del campionato. Un reset quanto mai necessario per coach Ortenzi ed il suo staff, chiamati ad una decisa inversione di rotta per non compromettere la corsa al vero grande obiettivo di stagione.

Bisognerà però fare i conti con la penultima forza del campionato. 19 punti per la Cave del Sole Lagonegro, due in meno di Reggio Emilia (distanza che ad oggi permetterebbe alla compagine lucana di disputare almeno il playout salvezza proprio contro i ragazzi di coach Cantagalli) e cinque in meno di Grottazzolina. Anche al gruppo di coach Barbiero l’ultimo turno di regular season ha portato in dote una sconfitta (1-3 sul campo di Cantù), domenica la ghiotta occasione per accorciare pericolosamente le distanze provando ad approfittare del momento non semplice dei marchigiani.

“Ci aspetta una trasferta complicata – ha dichiarato il grande ex di giornata, Marco Cubito -. Giocheremo su un campo ostico contro un avversario attrezzato che di recente ha aggiunto un’ulteriore pedina al proprio roster (si tratta dello schiacciatore polacco Jakub Urbanowicz, 203 centimetri, prelevato dal Bielsko-biala, fanalino di coda della PlusLiga, ndr). E’ una sfida salvezza ed avrà il suo peso nell’economia del campionato.”

Per il centrale siciliano si tratta di un vero e proprio ritorno alle origini. Cinque stagioni consecutive a Lagonegro, dal 2012 al 2017, ed una scalata che ha portato il sodalizio lucano dalla B2 alla A2: “Dal punto di vista umano e personale è bello tornare in un ambiente nel quale sono cresciuto sotto il profilo sportivo, ritroverò tante persone che mi hanno voluto bene ed alle quali mi sento ancora molto legato.”

Domenica si affrontano la squadra che ha fin qui messo a segno più muri vincenti tra tutte le partecipanti al torneo e quella che, invece, ne ha totalizzati meno. Sono 192 quelli di Lagonegro (media di 2,63 per set) mentre la Videx Yuasa è a quota 124 (1,70 per set). Match interessante anche per Leonardo Focosi che insegue il gettone di presenze n.100 in serie A. Il compagno di reparto, Filippo Bartolucci, è a -3 dalla quota dei 100 muri vincenti in carriera mentre, sponda Lagonegro, l’opposto brasiliano Wagner Pereyra Da Silva è a -13 dal record dei 2500 punti personali.

Fischio d’inizio alle 18 agli ordini di Giuseppe De Simeis, psichiatra di Lecce, e Mariano Gasparro, avvocato di Agropoli che ha diretto l’ultima finale di Supercoppa di categoria tra Bergamo e Reggio Emilia.