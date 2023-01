Villa Serena a Jesi, riapre il bar

JESI (AN) – Il bar della Casa di Cura Villa Serena a Jesi riaprirà lunedì 9 gennaio. A un anno e mezzo dalla chiusura, il servizio, collocato al piano terra al posto del Laboratorio Analisi, è pronto ad accogliere nuovamente utenti, accompagnatori, degenti e personale in spazi completamente rinnovati e ripensati per offrire una calda accoglienza. L’inaugurazione è prevista lunedì alle ore 10 alla presenza di una rappresentanza della Direzione della struttura sanitaria.

Il bar sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 15 e vi si potranno gustare colazioni con brioches fresche di pasticceria oltre a pranzi veloci con pizzette, focacce, panini, insalate, o completi con proposte di primo secondo e contorni. Il locale ha una superficie di circa 50 mq e a disposizione della clientela ci saranno 24 posti a sedere.

La gestione è ora in capo a Labor SpA, la società titolare della casa di cura, che ha assunto due bariste.

“Abbiamo fortemente voluto la riapertura del bar – sottolinea Leonardo Petruzzi, amministratore delegato di Villa Serena – per poter dare a pazienti, visitatori e operatori un punto di ristoro all’interno della struttura e renderla così ancora più accogliente per chi si deve sottoporre a visite, esami o a un prelievo di sangue a digiuno, ma anche per chi ci lavora. Se il riscontro sarà positivo, valuteremo se tenere il bar aperto anche il sabato mattina”.