Vincite Lotto, a Fabriano (AN) il premio più alto nel primo concorso della settimana

Ruota di Bari protagonista dell’ultima estrazione del Lotto, con ben sei premi da Top Ten. Finisce a Fabriano, nelle Marche, la più alta vincita ottenuta nel primo concorso della settimana, pari a 45 mila euro – come rende noto l’agenzia Agimeg – per effetto del terno 7-28-48 realizzato sulla ruota pugliese, a fronte di una giocata di 10 euro. A seguire ben tre vincite da 23.750 euro centrate a Castello di Cisterna, in provincia di Napoli, a Firenze e ad Ostuni (BR), sempre grazie ad altrettanti terni sulla ruota di Bari.

Il 10eLotto premia invece Reggio Calabria con 50 mila euro, per effetto di un ‘nove’ ottenuto mettendo in gioco dieci numeri, vincita che precede i 25 mila euro centrati a Martinsicuro (TE) e i 20 mila euro finiti a Milano.

Da inizio anno Lotto e 10eLotto hanno assegnato premi per un totale di 1,25 miliardi di euro. cr/AGIMEG

Loading...