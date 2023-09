Violazioni su conservazione pesce, sanzionata pescheria di Falconara

E’ stata oggetto di controlli, unitamente agli operatori della Polizia Locale di Falconara, una pescheria sita nel centro cittadino, presso la quale sono state rilevate molteplici violazioni per ciò che attiene alle norme sulla conservazione del pesce.

In particolare tutti i frigoriferi risultavano spenti e la temperatura del banco frigo ove il materiale ittico era esposto al pubblico risultava di 22 gradi. A tale temperatura si crea una proliferazione batterica molto alta in grado di creare danni alla salute. Sul posto si faceva intervenire il personale del S.I.A.O.A. dell’AST di Ancona – igiene alimenti per le verifiche del caso. Terminate le operazioni il personale procedeva al sequestro di tutto il pesce esposto, pari a 23 kg. Venivano inoltre accertate altre violazioni in quanto il titolare oltre alla vendita del pesce effettuava su richiesta della clientela la cottura dello stesso e per la cui attività non produceva alcuna licenza. Detta violazione è punita dalla L. regionale n. 22 del 2021 con sanzione pari a 5000euro. Infine veniva rilevata la violazione della L. 81/08 relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro in quanto veniva rilevata la presenza di un estintore con certificato scaduto. Sono in corso ulteriori controlli in fase di definizione.