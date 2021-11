Violenza di genere, i numeri della Polizia nelle Marche

Sono stati n.16 gli ammonimenti emessi dal Questore di Ancona, su istruttoria della Divisione Anticrimine della Questura di Ancona, nei riguardi di altrettanti uomini che hanno molestato, perseguitato e costretto le loro ex compagne, fidanzate e mogli a cambiare abitudini di vita, per resistere alle continue intromissioni nella loro esistenza, malgrado le relazioni sentimentali fossero finite.

I comportamenti segnalati hanno consentito di spezzare, prima che degenerassero in reati, i tentativi di predominio e possesso, a cui spesso alcuni uomini, pretendono di sottoporre le loro donne o ex.

Come sempre la Giornata internazionale contro la violenza sulle Donne è occasione per riflettere sulle strategie e il bilancio della battaglia, che si combatte quotidianamente per difendere le Donne ed in generale le “ vittime vulnerabili”.

Negli ultimi 10 mesi, n.150 sono state le persone, che, nella sola città di Ancona, si sono rivolte alla Polizia di Stato, per chiedere aiuto per condotte qualificabili come reati di genere e/o fasce deboli:

N. 62 le persone denunciate per maltrattamenti ex art. 772 c.p.;

N. 30 le persone denunciate per atti persecutori ex art. 612 bis;

N. 16 le persone denunciate per violenza sessuale ex art. 609 bis;

N.21 le persone denunciate per lesioni dolose (582 c.p.);

N.16 le persone denunciate per minacce e/o molestie (612 c.p.);

N. 5 le persone denunciate per percosse ( 581c.p.).