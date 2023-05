Violenza in amore, calci e pugni alla ex fidanzata ad Ancona

Brutto episodio di violenza in amore dove una donna è stata aggredita alle spalle a calci e pugni dall’ex fidanzato della figlia e in presenza di quest’ultima che poi l’ha difesa e ha interrotto l’azione dell’uomo.

E’ accaduto ieri mattina ad Ancona.

Dopo una segnalazione alla Sala Operativa della Questura, gli agenti delle Volanti sono intervenuti in Piazza d’Acquisto, hanno individuato e denunciato per lesioni personale l’aggressore e identificato la vittima e sua figlia.

La donna ha riferito di essere stata aggredita alle spalle a calci e pugni, di essere stata fatta cadere a terra e che l’azione lesiva era stata interrotta grazie all’intervento della figlia. La parte offesa ha riferito di conoscere l’aggressore in passato legato alla figlia e che lei si era intromessa per far interrompere quella relazione perché la preoccupava. L’uomo, sentito dai poliziotti, ha invece riferito di non aver aggredito ma di essere stato lui aggredito, di essersi semplicemente difeso con l’intento di tenere a distanza quella donna che non accettava la relazione tra lui e sua figlia. La vittima ha sporto denuncia e poi è stata trasportata in ospedale dai sanitari del 118 per le cure del caso. L’aggressore è stato invece condotto in Questura e deferito all’autorità giudiziaria per lesioni.