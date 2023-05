Violenza in famiglia, ammonimento per 37 enne italiano ad Ancona

Un Ammonimento per “ Violenza domestica”, firmato dal Questore Capocasa, su istruttoria della Divisione Anticrimine, è stato notificato nella giornata di ieri, nei confronti di un cittadino italiano, resosi responsabile di condotte ascrivibili ai reati di maltrattamenti e violenza domestica nei confronti della madre.

Il provvedimento si è reso necessario in quanto l’uomo, di circa 37 anni, con precedenti connessi all’abuso di alcool, ha posto in essere in essere condotte prolungate nel tempo, reiterate, di violenza fisica e psicologica, nei riguardi della parte offesa, come risulta confermato dalle dichiarazioni assunte da alcuni familiari della vittima.

I fatti risalgono allo scorso 12 maggio, allorquando le Volanti del locale U.P.G. e S.P. erano intervenute in Largo Sarnano, in difesa di una Donna, in prossimità di un distributore di carburante, su segnalazione di un testimone oculare che aveva visto distintamente l’odierno prevenuto colpire la conducente dell’autovettura. I poliziotti avevano rintracciato il veicolo ed i relativi occupanti, riscontrando quanto segnalato tramite 112 NUE. La madre tuttavia non aveva voluto denunziare il figlio, pur ammettendo le condotte violente dello stesso.

Al termine dell’attività istruttoria, il Questore di Ancona, dr. Cesare Capocasa, ha emesso il provvedimento dell’ Ammonimento ex art. 3 del Decreto Legge 14 agosto 2013 n.93, intimando al soggetto di interrompere ogni tipo di condotta lesiva nei riguardi della parte lesa, sua madre. La misura di prevenzione nota come “Ammonimento del Questore” costituisce un efficace deterrente volto a contrastare il fenomeno della violenza domestica, per evitare che degeneri in condotte estreme, sia di tipo fisico che di tipo psicologico, a volte con esiti drammatici, come desumibile dalla cronaca quotidiana. Rammentiamo che per azionare questo tipo di tutela la segnalazione non deve necessariamente provenire dalla vittima del reato, ma chiunque sia a conoscenza di situazioni di questa gravità, può segnalare alle Forze dell’Ordine i maltrattamenti subiti dalla parte lesa.

Dall’inizio dell’anno 2023 sono N. 17 gli ammonimenti emessi dal Questore Capocasa, per combattere condotte di stalking e maltrattamenti in famiglia.

La Polizia di Stato, da sempre presente accanto alle Donne, ricorda alle stesse che è possibile rompere la catena dei soprusi, della limitazione della libertà individuale, della sopraffazione psicologica, semplicemente chiedendo aiuto. Grazie a personale formato e competente è possibile attuare gli strumenti più efficaci e tempestivi per proteggere le vittime vulnerabili, ed assicurare loro un luogo sicuro ed una tutela reale.

Il Questore di Ancona: “ Esserci Sempre” è anche rispondere in maniera efficace alle istanze rivolte alle forze dell’ordine, come nel caso di violenza domestica, affinché ciascuna Donna possa avere il diritto di vivere senza condizionamenti o limitazioni. L’ammonimento è attualmente prezioso strumento per preservare le vittime e impedire la commissione di condotte più gravi”.

All’atto della notifica del provvedimento al prevenuto è stato ricordato che è possibile, grazie al “ Protocollo Zeus” stipulato con il CUAV Marche accedere a percorsi di recupero per uomini maltrattanti, per non ricadere in condotte abusanti.

