Vis Pesaro-Aquila Montevarchi 2-0, vittoria all’inglese per i marchigiani

Vittoria convincente per la Vis Pesaro che batte con un risultato all’inglese l’Aquila Montevarchi.

I marchigiani chiudono il primo tempo in vantaggio capitalizzando l’unica palla gol creata: al 17′ Giusti atterra in area di rigore Acquadro e dal dischetto trasforma Cannavò. Montevarchi mai veramente pericoloso dalle parti di Farroni. Ad inizio ripresa Jallow ha la grande opportunità per pareggiare i conti e cambiare l’inerzia del match, ma spara a lato a tu per tu col portiere. L’errore del numero 21 pesa doppio, dato che sugli sviluppi dell’azione successiva Cannavò infila Giusti con un diagonale che vale il raddoppio della Vis Pesaro. Ci provano Sorrentino e ancora Jallow, mma il punteggio resta invariato

Vis Pesaro – Aquila Montevarchi 2-0, il tabellino della partita

VIS PESARO (3-5-2): Farroni, Manetta, Gavazzi, Cusumano (84′ Ferrini); Saccani, Coppola, Acquadro, Lombardi, Besea (56′ Astrologo) De Respinis, (77′ Silenzi) Cannavò (84′ Marcandella) A disp.: Campani, Di Sabatino, Astrologo, Sanogo,Piccinini, Rossi, Rubin, Eleuteri, Maccioni. All.: Banchini.

AQUILA MONTEVARCHI (3-4-1-2): Giusti, Martinelli, Tozzuolo, Mercati, Dutu, Amatucci, Sorrentino (69′ Intinacelli), Lischi (62′ Boccadamo) Jallow (62′ Boiga) Gennari (46′ Gambale) Bassano (46′ Giordani). A disp.: Valentini, Achy, Lunghi, Chiesa, Carpani, Mionic. All.: Malotti.

Arbitro: Marini di Trieste