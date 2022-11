Vis Pesaro-Fermana 1-1, il derby delle Marche finisce in parità

Termina in parità con il risultato di 1-1 il derby tra Vis Pesaro e Fermana. Un risultato che non serve a nessuna delle due formazioni, entrambe alla ricerca della vittoria dopo un periodo di astinenza che durava da sei turni per i padroni di casa e nove per i canarini. Mastica amaro la Fermana che, rispetto agli avversari, colleziona diverse palle gol sia nella prima frazione che soprattutto nella seconda, palesando i soliti limiti in fase realizzativa. Sarebbe stata davvero una beffa per gli uomini di Protti se Bunino non avesse pareggiato la partita allo scadere, visto che i gialloblù stavano comandando il gioco ed una sconfitta sarebbe stata l’ennesima atroce beffa di questo torneo. Invece stavolta la zona Cesarini ha sorriso alla Fermana che ha trovato il pari con una bella conclusione al volo del numero nove con esplosione di gioia dei supporters accorsi al “Benelli”.

Primo tempo

Al 2’ Vis Pesaro pericolosa in area canarina con un diagonale rasoterra di Di Paola che trova la pronta risposta di Nardi. Al 5’ la Fermana risponde con Pinzi, che controlla al limite dell’area e conclude con il destro, Farroni respinge. Al 9’ Romeo conquista palla all’altezza del centrocampo, guadagna metri poi serve Fischnaller che prova dalla lunghissima distanza, troppo centrale per mettere paura all’estremo difensore locale. Al 17’ rasoterra da fuori area da parte di Romeo, Farroni si distende sulla sua sinistra e blocca. Al 19’ traversone di Eleuteri per Fischnaller che di testa non riesce a colpire bene il pallone. Al 28’ Nardi è reattivo nel respingere con i pugni una conclusione di potenza in area da parte di Cannavò. Gialloblù pericolosi al 35’, Romeo dalla destra serve rasoterra Fischnaller al centro dell’area che calcia di prima intenzione ma Gavazzi respinge davanti a Farroni. Chiusura provvidenziale di Pellizzari al 38’ che manda in corner un pericoloso cross dalla destra di Cannavò.

Secondo tempo

Parte forte la Vis che dopo neanche un minuto di gioco, prova subito la conclusione con Cannavò, la palla colpisce Pellizzari per poi terminare sul fondo.Al 4’ ammonito De Nuzzo per simulazione dopo un contatto in area con un avversario. Al 9’ Fedato trova il classico gol della domenica dal vertice dell’area di rigore, sinistro scoccato dal vertice dell’area di rigore e la palla che finisce la sua corsa all’incrocio dei pali, traiettoria imprendibile per Nardi. Al 13’ Fermana all’attacco con Maggio che prova il diagonale, Farroni è bravo ad alzare sopra la traversa. Al 17’ gialloblù pericolosi con Misuraca che su respinta della difesa locale prova a concludere di prima intenzione ma colpisce male e la palla termina lontanissima dal bersaglio. Occasione che poteva essere sfruttata meglio. Al 21’ Fischnaller spedisce malamente in diagonale da posizione favorevole. La formazione canarina continua a premere, al 22’ Gavazzi mette una pezza su un pericoloso cross dalla destra di Eleuteri. Al 27’ Romeo sfiora il pareggio con una bella conclusione da fuori area, la palla sfiora il palo alla destra di Farroni. La Fermana insiste con Maggio che controlla in area, tiro rasoterra che viene respinto da Farroni. Al 44’ spettacolare gol di Bunino che al volo di sinistro dal limite dell’area batte Farroni. La Fermana continua ad insistere, pochi secondi prima del triplice fischio ci prova Giandonato dalla distanza con una conclusione potente ma centrale, respinta di Farroni.