Vis Pesaro-Modena 0-3, monologo gialloblu al Benelli

Il Modena allunga in vetta al girone B di Serie C. I gialloblù di Attilio Tesser passano per 3-0 sul campo della Vis Pesaro, salgono a quota 78 punti e vanno a +6 sulla Reggiana, attesa dal posticipo di lunedì nel derby di Cesena. La festa gialloblù è firmata da Minesso, Mosti e Scarsella, reti che chiudono la partita in 54 minuti.

VIS PESARO (3-4-3): Farroni; Piccinini, Gavazzi, Ferrini (76′ De Respinis); Astrologo (59′ Cusumano), Acquadro, Coppola, Lombardi (59′ Marcandella); Saccani, Tonso (81′ Sanogo), Cannavò. A disp.: Campani, Manetta, Eleuteri, Di Sabatino, Silenzi, Besea, Rubin, Maccioni. All.: Banchini

MODENA (4-3-2-1): Gagno 6.5; Ciofani 6.5, Silvestri 7, Pergreffi 7, Ponsi 6.5; Scarsella 7.5 (68′ Magnino s.v.), Gerli 6.5 (83′ Di Paola s.v.), Armellino 6.5; Mosti 7.5 (86′ Giovannini s.v.), Tremolada 8 (68′ Duca s.v.); Minesso 7.5 (83′ Ogunseye s.v.). A disp.: Narciso, Piacentini, Baroni, Oukhadda, Renzetti, Longo, Bonfanti. All.: Tesser

ARBITRO: sig. Perenzoni di Rovereto

RETI: 27′ Minesso, 49′ Mosti, 54′ Scarsella

NOTE: ammoniti Scarsella, Gavazzi, Ciofani, Mosti.