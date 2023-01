Vis Pesaro-Olbia 2-1, ritorno al successo per i pesaresi

Vittoria importante della Vis Pesaro che in casa riesce a superare l’Olbia 2-1.

La Vis Pesaro, che non vinceva in casa da oltre tre mesi, ritrova la vittoria al termine di una partita che l’Olbia ha dominato per larghi tratti non riuscendo, però, a trasformare le numerose occasioni in reti e quindi in punti fondamentali. La Vis si era portata in avanti al 26′ del primo tempo, l’Olbia aveva risposto con tre occasioni nitide prima del duplice fischio per poi prendere il comando territoriale del campo nella ripresa. Troppo pochi i palloni giocabili arrivati in zona d’attacco e con Biancu espulso per una ingenuità al 72′ alla squadra di Brevi è bastata una sortita offensiva per raddoppiare e mettersi al riparo. La squadra di Occhiuzzi ha continuato a cercare la rete, arrivata con Ragatzu all’85’, troppo tardi per pensare di ribaltare il risultato.