Visioni Extra Ordinarie, la mostra di Monia Marchionni a Fermo

Monia Marchionni, autore di staged photography, presenta la mostra dal titolo “Visioni Extra Ordinarie” a cura di Monja Ercoli: un invito al viaggio per conoscere una Fermo visionaria e poetica tra storia, realtà e mistero, dove le foto storiche d’archivio dialogano con le sue, extra ordinarie.

La mostra, a cura di Monja Ercoli, con il patrocinio del Comune di Fermo, aprirà sabato 11 dicembre 2021 alle ore 17.00 e rimarrà aperta fino a domenica 16 gennaio 2022, periodo nel quale si alterneranno tre eventi collaterali, grazie alla partecipazione del Conservatorio “G.B. Pergolesi”, lo Slow Food Condotta del Fermano e incontri con l’artista.

“Siamo lieti di ospitare la mostra di Monia Marchionni che con estro, raffinatezza e originalità propone un’esposizione delle sue opere –le parole dell’assessore alla cultura Micol Lanzidei-, opere che non mancheranno di stupire e di incuriosire, facendo sì che la sua arte diventi il medium di congiungimento fra l’artista ed il visitatore,

ovvero chi godrà delle sue realizzazioni, chi affinerà l’occhio per condividere i messaggi che arrivano a tutti noi attraverso la bellezza”.

Monia Marchionni ha concepito ogni fotografia come un’opera d’arte, sconvolgendo e destrutturando la visione consueta delle cose per apporre il suo personale sguardo immaginifico: partendo da bozzetti preparatori, ha prima sognato e poi realizzato gli scatti che immortalano in maniera totalmente inaspettata luoghi conosciuti come la Biblioteca “Romolo Spezioli”, le Grandi Cisterne Romane, la Sala del Mappamondo, passando per il Parco delle Rimembranze fino a Villa Vitali, alla Cattedrale, al Teatro dell’Aquila e molto altro ancora. Un progetto iniziato nel 2016 in collaborazione con il Comune e con i cittadini fermani che hanno reso possibile ogni scatto, e che ha visto la degna conclusione nel 2021 con la pubblicazione del libro fotografico “Fermo Visioni Extra Ordinarie” per la Giaconi Editore, edito in italiano e inglese. Per info: [email protected] – tel.: 0734.217140 – ingresso alla mostra consentito con mascherina e green pass