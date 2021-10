Visita del nuovo Questore di Ancona Cesare Capocasa in municipio

Visita di cortesia, questa mattina, in Municipio del nuovo Questore di Ancona, Cesare Capocasa. A riceverlo e a dargli il benvenuto il Sindaco Valeria Mancinelli con il vicesindaco Pierpaolo Sediari, l’assessore alla Sicurezza Stefano Foresi e il Comandante della Polizia Municipale Liliana Rovaldi. “Facendo fronte a scenari mutati a causa della lunga stagione del Covid- ha sottolineato l’alto dirigente della Polizia di Stato, fratello minore di Oreste, ex Questore del capoluogo e ora a riposo- la sinergia tra le forze dell’Ordine e gli enti locali si rende sempre più necessaria. In due anni il dialogo e il confronto con la società sono cambiati e il nostro compito è quello di presidiare il territorio senza però impedire la socialità e il comprensibile desiderio dei giovani e dei cittadini di ritrovarsi. I genitori, le famiglie, gli anconetani tutti, d’altro canto, chiedono sicurezza e a questa domanda dobbiamo dare una risposta concreta, non cifre e grafici. Più prevenzione facciamo, meno statistiche produciamo”.

Per raggiungere questo obiettivo, hanno concordato il Sindaco e il capo della Questura, vanno coinvolti e responsabilizzati i privati, i gestori dei locali; parallelamente, in attesa che i progetti di prevenzione sociale cui l’Amministrazione sta lavorando producano risultati, e ci vorrà del tempo, i Comuni – lo ha sottolineato il primo cittadino- non rinunceranno a portare avanti la loro battaglia per un maggior presidio sul territorio. Sicurezza, prevenzione, lotta al degrado e ai comportamenti di inciviltà sono gli obiettivi comuni, che verranno sviluppati già nel primi incontri operativi con il nuovo Questore, in linea con il coordinamento già attivo da tempo nel capoluogo attraverso il comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.