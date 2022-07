VOLLEY A2M: Videx, presentati i calendari per la stagione 2022/23

Tappeto rosso in quel di Bologna, la kermesse dello Zanhotel & Meeting Centergross di Bentivoglio ha inaugurato ieri (21 luglio) la nuova edizione della Serie A Credem Banca 2022/23.

26 giornate per 14 squadre pronte a scattare dai blocchi di partenza il prossimo 9 ottobre. La Videx Yuasa Grottazzolina (parliamo ovviamente di A2) esordirà tra le mura amiche contro la BCC Castellana Grotte in una sfida dal retrogusto Amarcord che si ripropone esattamente come sei anni fa (stagione 2016/17) subito dopo la vittoria del campionato di B1. Alla quarta giornata sfida esterna sul campo dei vincitori della scorsa serie A2 nonché detentori della Coppa Italia di categoria, la Conad Reggio Emilia, mentre al settimo turno toccherà alla Tinet Prata di Pordenone ospitare i grottesi per l’ennesimo capitolo di una sfida che ha infiammato la stagione passata. Proprio le recenti protagoniste dell’ultima serie A3 hanno ricevuto il giusto riconoscimento per mano del presidente di Lega Massimo Righi che ha celebrato le compagini friulana e marchigiana, oltre che per la promozione, rispettivamente per la conquista delle primissime edizioni della Coppa Italia e Supercoppa di categoria.

Un altro viaggio entusiasmante da vivere con pazienza, tanto cuore ed un pizzico di leggerezza perché “stiamo programmando” ha risposto il presidente Rossano Romiti allo scherzoso “Puntate alla Superlega adesso?” di Maurizio Colantoni. Un viaggio che terminerà il 2 aprile 2023 al PalaGrotta quando la sfida alla Pool Libertas Cantù chiuderà ufficialmente la regular season ventura.

Il calendario:

Giornata 1 Andata 9 Ottobre 2022 – Ritorno 26 Dicembre 2022

Videx Yuasa Grottazzolina – BCC Castellana Grotte

Giornata 2 Andata 16 Ottobre 2022 – Ritorno 8 Gennaio 2023

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Videx Yuasa Grottazzolina

Giornata 3 Andata 19 Ottobre 2022 – 15 Gennaio 2023

Videx Yuasa Grottazzolina – Kemas Lamipel Santa Croce

Giornata 4 Andata 23 Ottobre 2022 – Ritorno 22 Gennaio 2023

Conad Reggio Emilia – Videx Yuasa Grottazzolina

Giornata 5 Andata 30 Ottobre 2022 – Ritorno 29 Gennaio 2023

HRK Motta di Livenza – Videx Yuasa Grottazzolina

Giornata 6 Andata 6 Novembre 2022 – Ritorno 12 Febbraio 2023

Videx Yuasa Grottazzolina – Cave del Sole Lagonegro

Giornata 7 Andata 13 Novembre 2022 – Ritorno 19 Febbraio 2023

Tinet Prata di Pordenone – Videx Yuasa Grottazzolina

Giornata 8 Andata 20 Novembre 2022 – Ritorno 26 Febbraio 2023

Videx Yuasa Grottazzolina – Agnelli Tipiesse Bergamo

Giornata 9 Andata 27 Novembre 2022 – 5 Marzo 2023

Consoli McDonald’s Brescia – Videx Yuasa Grottazzolina

Giornata 10 Andata 4 Dicembre 2022 – Ritorno 12 Marzo 2023

Delta Group Porto Viro – Videx Yuasa Grottazzolina

Giornata 11 Andata 8 Dicembre 2022 – Ritorno 19 Marzo 2023

Videx Yuasa Grottazzolina – BAM Acqua S. Bernardo Cuneo

Giornata 12 Andata 11 Dicembre 2022 – Ritorno 26 Marzo 2023

Videx Yuasa Grottazzolina – Consar RCM Ravenna

Giornata 13 Andata 18 Dicembre 2022 – Ritorno 2 Aprile 2023

Pool Libertas Cantù – Videx Yuasa Grottazzolina