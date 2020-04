Volley, Amarcord: rivive in tv la finale scudetto 2006 della Lube

SKY Sport dedica una giornata alla pallavolo, offrendo agli appassionati quattro finali Scudetto che raccontò con le proprie immagini e commenti dal 2006 al 2009, quando era la rete esclusivista del Campionato.

Dalle ore 12.00 di venerdì 1° maggio il canale 204 SKY Sport Arena attiva il replay per un poker di amarcord, a cominciare dal primo Scudetto Lube per finire con il primo di Piacenza.

Venerdì alle 12.00 la prima partita in onda sarà Cucine Lube – Sisley Treviso, gara 5 delle Finali Play Off che il 21 maggio 2006 a Pesaro, in quello che all’epoca si chiamava BPA Palas, vide l’MVP Ivan Miljkovic e la sua Lube cogliere il primo titolo italiano.

Alle 13.30 tocca a Sisley Treviso – Copra Berni Piacenza, gara del 17 maggio 2007 che al terzo match consegnò l’ultimo Scudetto della gloriosa storia orogranata al team di Daniele Bagnoli. Alle 14.45, ecco Itas Diatec Trentino – Copra Nordmeccanica Piacenza, gara 3 del 7 maggio 2008, giorno in cui Matey Kaziyski e compagni stopparono la corsa dei biancorossi di Lorenzetti portando il primo tricolore ai piedi della Alpi. Alle 16.15, la rivincita di un anno dopo, quando il 17 maggio 2009, in una epica gara 5 a Trento, la Copra Nordmeccanica Piacenza rimontò dal 2-0 per vincere con Hristo Zlatanov sugli scudi il primo e ad oggi unico titolo italiano del volley maschile piacentino.