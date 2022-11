Volley, Brescia chiama Grottazzolina. Bartolucci: “Servirà l’atteggiamento mostrato contro Bergamo”

Il centrale Bartolucci della Videx Yuasa si esprime alla vigilia della trasferta di domenica (ore 18) sul campo della Consoli McDonald’s.

La terzultima della classe al cospetto di Vecchi e compagni per la nona tappa del campionato. L’ennesima di un percorso in crescendo che ha visto la banda di Ortenzi raggiungere il proprio climax una settimana fa con il roboante 3-1 casalingo rifilato a Bergamo. Muta inevitabilmente la portata dell’avversario ma non quella dei pericoli celati all’interno della quinta trasferta stagionale.

La nona partecipazione consecutiva al campionato di serie A2 del sodalizio lombardo è anche la prima dell’era post Cisolla. La regia è sempre saldamente in mano a Simone Tiberti, capitano dei tucani per l’ottava stagione consecutiva , che compone la diagonale insieme a Fabio Bisi, reduce da una stagione in Superlega con Vibo Valentia. La batteria di posto quattro ha visto invece la conferma di Andrea Galliani, quarto anno a Brescia per lui, e l’innesto del martello cubano Abrahan Alfonso Gavilan, direttamente dal campionato turco, insieme a Gianluca Loglisci, ex Motta di Livenza. Il reparto centrale ripropone nuovamente Davide Esposito al fianco di un altro innesto di Superlega, l’ex Ravenna Nicola Candeli, mentre in seconda linea l’ennesima conferma porta il nome di Andrea Franzoni, affiancato da una promessa del settore giovanile, Francesco Rizzetti.

I precedenti parlano di sei vittorie dei bresciani in altrettanti incroci. Il più recente risale alla stagione 2019/20 quando la Videx cannibale dell’era pre-Covid monopolizzava il girone blu di A3 ed affrontava, esattamente il 29 gennaio 2020, proprio Cisolla e compagni in semifinale di Coppa Italia dopo aver eliminato un’altra “fuori quota”, la Peimar Calci (all’epoca la competizione abbracciava entrambe le categorie di A2 e A3 in un’unica griglia).

Manca da un mese la vittoria per coach Zambonardi e i suoi ragazzi. L’ultimo sorriso risale infatti allo scorso 30 ottobre sul parquet di casa con il 3-1 rifilato alla Kemas Lamipel Santa Croce. Un filotto di tre sconfitte consecutive che ha comunque visto i tucani cedere al quinto set nelle ultime uscite contro Reggio Emilia e Lagonegro, strappando due punticini utili a conseguire il dodicesimo posto in graduatoria. L’andamento generale, così come i cinque punti che separano le due formazioni, lascia più di uno spiraglio all’eventuale “prima volta” grottese eppure, dopo il clamoroso successo su Bergamo, la trasferta nella tana di Tiberti e compagni ha tutta l’aria di una trappola in piena regola.

Nel post match dello scorso 20 novembre coach Ortenzi ha manifestato lungimiranza nel voler spegnere sul nascere facili entusiasmi e nel weekend venturo servirà esattamente lo stesso approccio per evitare passi falsi e sferrare un altro duro colpo alle inseguitrici. Messaggio recepito forte e chiaro da una delle sorprese di questo avvio di stagione: “Quello ottenuto contro Bergamo è stato sicuramente un risultato importante ma domenica dovremo riproporci nell’atteggiamento – ha dichiarato il centrale della Videx Yuasa Filippo Bartolucci -. Contro Brescia bisognerà partire forte e spingere con la battuta fin dall’inizio per poi mettere pressione ai nostri avversari con muro e difesa. Credo che stiamo affrontando un campionato davvero molto equilibrato e questo avvalora ulteriormente il nostro percorso fino ad oggi. Sono contentissimo della fiducia che il coach mi sta dando, stare in campo è una sensazione bellissima e sento il dovere di dare il massimo in ogni partita per fare il bene della squadra e della società.”

La nona giornata si apre ufficialmente sabato 26 novembre con l’anticipo delle 18 tra Motta di Livenza e Lagonegro per poi proseguire domenica con l’accattivante duello ai piani alti della classifica tra Castellana Grotte e Porto Viro (ore 17). Bergamo riceve tra le mura amiche Santa Croce, fresca di novità in cabina di regia con l’arrivo di Manuel Coscione da Ravenna, mentre è rinviato a data da destinarsi il match tra la capolista Vibo Valentia e Reggio Emilia a causa della positività al Covid-19 di più di tre atleti della formazione calabrese.