Volley, brillano le giovanili della Lube

Academy Volley Lube campione provinciale U17, vicina al titolo U15 e in finale nel torneo U19

Settimana prolifica per le formazioni del settore giovanile di A.S. Volley Lube. Alzate al cielo nel weekend le Coppe per il primo e terzo posto nel Campionato Provinciale U17 2020/21. Trofeo provinciale U19 in palio domani a Macerata tra Volley Macerata Bianca e Cucine Lube Civitanova A. Vicinissima allo scettro del maceratese la Lube A U15, che potrebbe festeggiare con un turno d’anticipo.

Torneo Under 19. Martedì 25 maggio negli scontri diretti la Cucine Lube Civitanova B è caduta al tie break contro Volley Macerata Rossa. Sotto 20-25, i lubini hanno vinto il secondo set 25-22, per poi cadere al fotofinish nel terzo (28-30) e impattare nuovamente la gara con un 25-22 nel quarto. La resa dei conti al tie break ha decretato la vittoria esterna dei maceratesi (12-15). Bilancio più che positivo, invece, per la Cucine Lube Civitanova A, capace di infliggere un 3-0 senza patemi alla Videx Grottazzolina (25-9, 25-21, 25-7), dominando il gioco nel primo e terzo set, intervallati da un secondo atto più combattuto. Ieri alle 20 la Lube B, formata anche da U15, è scesa in campo tra le mura amiche contro il Volley Potentino e si è imposta 3-0 (25-18, 25-17, 25-16) chiudendo il torneo provinciale al settimo posto e facendo il pieno di esperienza. Mercoledì 2 giugno (ore 17) sarà la volta della Lube A, impegnata in trasferta contro Volley Macerata Rossa per la corona provinciale. La vincente prenderà parte al girone all’Italiana contro i campioni delle altre province.

Torneo Under 17. Due coppe provinciali per le formazioni cuciniere. Nelle Semifinali di sabato 29 maggio la Lube A si è imposta con il massimo scarto contro Associati Fisiomed (25-9, 25-12, 25-11) senza mai perdere il filo del gioco, mentre il match tra Macerata Bianca e Lube B si è chiuso al tie break in favore dei padroni di casa (25-23, 19-25, 9-25, 26-24, 15-13). Domenica la Lube B ha conquistato la Coppa per il terzo posto in quattro set con una rimonta: sfumato il primo parziale sul filo di lana per 25-23, i lubini hanno reagito vincendo 25 a 14, 25 a 19 e 25 a 19 i restanti set. A senso unico il match valso il titolo provinciale sul campo tricolore dell’Eurosuole Forum, con la Lube A che ha superato Macerata Bianca in soli tre set (25-10, 25-11, 25-10) suggellando un percorso perfetto.

Torneo Under 15. In settimana le squadre non sono scese in campo. Mercoledì 2 giugno si anticipa il quinto turno con il doppio confronto tra Lube A e Tolentino e la doppia sfida tra Lube B e Volley Macerata. Il sestetto della Lube A mira al titolo di campione provinciale con una giornata di anticipo. Il quarto turno è in programma domenica 6 giugno. Spiccano i doppi match tra Lube A e Montecassiano, Lube B e Macerata Fea, Montecassiano. La classifica vede in vetta la Lube A, vicina al titolo con 18 punti in cassaforte, seguita dal Volley Macerata a 12 e dalla Lube B a 11. Staccate Macerata Fea (6), Montecassiano (5) e Tolentino (2).

Torneo Under 13. Esordio da ricordare domenica scorsa nel primo turno per la Cucine Lube Civitanova, scesa in campo due volte nella stessa mattinata contro la Videx Santoni. Nella palestra Da Vinci i lubini si sono aggiudicati entrambi i match con il massimo scarto. Nella pima gara i biancorossi hanno avuto la meglio con i parziali di 25-9, 25-17, 25-22. Una superiorità ribadita nel secondo confronto, con i rivali lasciati a 13, 22 e 13 punti nei singoli set.

Torneo Under 13 3 vs 3. Nel Girone A, mercoledì 2 giugno la palestra Da Vinci ospita le gare della seconda giornata: alle ore 16.30 va in scena il derby tra Lube B e Lube A, alle 17 la Lube A ospita il Volley Potentino, alle 18 è in programma Macerata Fea A – Lube B, alle 18.30 la scaletta prevede l’incrocio tra Lube A e Macerata Fea A. Alle 19 il turno si chiude con il confronto tra Volley Potentino e Lube B. Nel Girone C, martedì scorso, per l seconda giornata, la Lube E ha superato la Lube D con il massimo scarto (15-3, 15-11, 15-14). La formazione D si è rifatta nel match successivo battendo 3-0 la Lube C con una media perfetta (15-4, 15-4, 15-4). In serata la Lube C ha chiuso il cerchio riscattandosi contro la Lube E in un match senza sbavature (15-4, 15-1, 15-2). Per le squadre biancorosse il turno si completa mercoledì 2 giugno con Macerata Fea B – Lube E (ore 16.30), Lube D – Montecassiano (ore 16.30), Lube E – Montecassiano (ore 17), Lube C – Macerata Fea B (ore 17), Macerata Fea B – Lube D (ore 17.30), Montecassiano – Lube C (ore 17.30), Montecassiano – Macerata Fea B (ore 18).