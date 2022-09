Volley, calendario dei prossimi impegni Champions della Lube

La CEV ha fissato date e orati dei primi tre turni nella Fase a Gironi del Gruppo C di Champions League, composto da Cucine Lube Civitanova, dal sestetto belga dello Knack Roeselare e dalla formazione transalpina del Tours VB.

A completare il girone sarà uno dei due team in grado di superare tutti i turni preliminari.

Il debutto stagionale della Cucine Lube nella massima competizione europea per Club sarà tra le mura amiche dell’Eurosuole Forum mercoledì 9 novembre 2022 (ore 19). I biancorossi, però, non conoscono ancora la rivale del primo turno di andata perché il nome uscirà solo dopo l’ultima giornata della fase Early Rounds. Ancora in lizza nei preliminari, infatti, ci sono Lindaren Volley Amriswil (SUI) e Mladost Brcko (BIH), in campo oggi per il match di ritorno del First Round, ma anche le squadre già ammesse al secondo turno, ovvero Mladost Zagreb (CRO), Dynamo Apeldoorn (NED), Sport Lisboa e Benfica (POR), SK Zadruga AICH/DOB (AUT), Ford Levoranta Sastamala (FIN), Hebar Pazardzhik (BUL) e CS Arcada Galati (ROU). Le quattro squadre che approderanno al terzo turno si giocheranno i due pass rimasti per i gironi.

Civitanova tornerà in campo mercoledì 16 novembre 2022 in Francia per la prima di due trasferte impegnative. Alle 20 i cucinieri calcheranno il campo della Salle Robert Grenon per affrontare i padroni di casa del Tours VB nel match valido per la seconda giornata di andata del proprio gruppo.

L’ultima data definita con certezza è quella della terza giornata in Belgio. De Cecco e compagni saranno di scena mercoledì 30 novembre 2022, alle 20.30, sul campo della Tomabel Hall per vedersela contro lo Knack Roeselare.

Calendario Cucine Lube Civitanova nella Pool C:

1° turno di andata

Mercoledì 9 novembre 2022, ore 19

Cucine Lube Civitanova – Vincente Preliminari

2° turno di andata

Mercoledì 16 novembre 2022, ore 20

Tours VB (FRA) – Cucine Lube Civitanova

3° turno di andata

Mercoledì 30 novembre 2022, ore 20.30

Knack Roeselare (BEL) – Cucine Lube Civitanova

1° turno di ritorno

13, 14 o 15 dicembre 2022: Cucine Lube Civitanova – Tours VB (FRA)

2° turno di ritorno

10, 11 o 12 gennaio 2023: Vincente Preliminari – Cucine Lube Civitanova

3° turno di ritorno

Mercoledì 25 gennaio 2023: Cucine Lube Civitanova – Knack Roeselare (BEL)