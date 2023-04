Volley, centinaio di tifosi con la Lube in Gara 1 Scudetto a Trento

Quasi ottanta tifosi biancorossi, in pullman e con mezzi propri, lunedì 1 maggio raggiungeranno la BLM Group Arena di Trento per sostenere la Cucine Lube Civitanova, alle 18.15, in Gara 1 di Finale Scudetto dei Play Off Credem Banca contro i padroni di casa dell’Itas Trentino.

Reduci da due Semifinali vinte a Gara 5, biancorossi e gialloblù daranno tutto in campo nella serie al meglio dei cinque match. Come sempre, il supporto dei tifosi sarà molto importante per spingere gli atleti ad alzare il livello. In attesa dello spettacolo di giovedì 4 maggio (ore 20.30) all’Eurosuole Forum, con il palas marchigiano già sold out per Gara 2, c’è un debutto da interpretare al meglio.

Partenze in pullman, lunedì

Ore 9.30 da Macerata – Parcheggio superiore Oasi

Ore 10 da Civitanova Marche – Parcheggio Eurosuole Forum