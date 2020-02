Volley, Coppa Italia 22° titolo per la Lube

Titolo numero 22 nella storia della Cucine Lube Civitanova: arriva la sesta Coppa Italia che lancia la società biancorossa ancora di più nella storia: 5 Scudetti, 2 Champions League, 1 Mondiale per Club, 6 Coppa Italia, 3 Coppa CEV, 1 Challenge Cup, 4 Supercoppa italiana.

È il secondo titolo della stagione attuale dopo il Mondiale per Club conquistato a dicembre e soprattutto permette al Club di centrare uno storico poker di vittorie (la coccarda tricolore si aggiunge a Scudetto e Champions League 2018-2019, oltre al titolo iridato 2019) in 9 mesi. Una grande gioia per proprietà, giocatori, staff e per i tantissimi tifosi che hanno seguito i biancorossi all’Unipol Arena di Bologna.