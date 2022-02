Volley, date ed arbitri della prossima sfida Champions per la Lube

La CEV ha ufficializzato le date e gli arbitri dei Quarti di Finale della Champions League 2021/22. Nel doppio confronto a eliminazione diretta la Cucine Lube sfiderà i polacchi dello Jastrzebski Wegiel, con gara di andata in calendario martedì 8 marzo alle 20.30 (live streaming Discovery Plus e diretta Radio Arancia) sul campo dell’Eurosuole Forum e ritorno fissato nel quartier generale polacco per mercoledì 16 marzo alle 20.30 (live streaming Discovery Plus e diretta Radio Arancia).

Direttori di gara: In Italia arbitreranno il fischietto croato Milan Rajkovic e il suo secondo Jan Krticka, proveniente dalla Repubblica Ceca. In Polonia ancora un arbitro ceco, Vlastimil Kovar, coadiuvato dalla collega montenegrina Sonja Simonovska.

Passaggio del turno

La vincente di Cucine Lube – Jastrzebski Wegiel affronterà la vincente della sfida tra i polacchi dello Zaksa e i russi della Dinamo Mosca. Si qualifica alle Semifinali la squadra in vantaggio nel doppio confronto. In caso di stallo (una vittoria a testa per 3-0/3-1 o una a testa al tie break) a decidere le sorti sarebbe un Golden Set ai 15 punti.

Biancorossi sempre protagonisti in Champions League

Ancora una volta la Cucine Lube dimostra la sua grande competitività in Europa, certificata da 16 partecipazioni alla CEV Champions League, di cui le ultime 11 consecutive e con approdo alla fase a eliminazione diretta. Solo in un’occasione su 16 i biancorossi non sono riusciti a superare i gironi, nell’annata 2003/2004. Due i titoli centrati finora, nel 2002 ad Opole e nel 2019 a Berlino, oltre ai tre podi dal 2016 al 2018 (argento a Kazan, bronzo a Cracovia e a Roma).

Quarti di Finale

Andata martedì 8 marzo 2022, ore 20.30. Eurosuole Forum

Cucine Lube Civitanova – Jastrzebski Wegiel (POL)

Arbitri: Milan Rajkovic (CRO) e Jan Krticka (CZE)

Live streaming Discovery Plus

Diretta Radio Arancia

Ritorno mercoledì 16 marzo 2022, ore 20.30. Hala Widowiskowo – Sportowa Jastrzebie Zdroj

Jastrzebski Wegiel (POL) – Cucine Lube Civitanova

Arbitri: Vlastimil Kovar (CZE) e Sonja Simonovska (MNE)

Live streaming Discovery Plus

Diretta Radio Arancia