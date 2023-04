Volley, De Cecco (Lube): Servirà tanto agonismo contro Milano in Gara 3

Poche ore dopo la rocambolesca sconfitta esterna al tie break della Cucine Lube Civitanova in Gara 2 di Semifinale Scudetto contro l’Allianz Milano, il capitano Luciano De Cecco ha rilasciato dichiarazioni importanti.

Il regista argentino ha analizzato in modo schietto la trasferta in Lombardia indicando come dovrà comportarsi la formazione campione d’Italia mercoledì, alle 20.30, sul campo dell’Eurosuole Forum per il terzo atto della serie al meglio dei tre match.

Luciano De Cecco: “Ogni sconfitta dà spunti utili per migliorare – spiega il palleggiatore -, ma francamente in questa fase della stagione conta solo il risultato. In vista di Gara 3 c’è poco tempo per allenarci, ma dobbiamo lavorare e arrivare preparati per un’altra battaglia sportiva. Sul nostro campo vogliamo tornare in vantaggio, ma sappiamo di avere di fronte avversari di tutto rispetto e lo abbiamo sempre saputo, la vittoria rotonda nel primo faccia a faccia non aveva creato false illusioni. La speranza di chiudere il discorso in poche partite c’era, ma sappiamo bene che certi traguardi si ottengono solo lottando. Non è bastato ritrovare lucidità in partita dopo un avvio rivedibile per espugnare l’Allianz Cloud, mercoledì non dovremo commettere gli stessi errori e sarà importante capitalizzare le offensive. Il nostro approccio dovrà essere migliore, servirà tanta cattiveria agonistica, senza mai dimenticare che avremo davanti una grande squadra. D’altronde Milano non lo ha dimostrato solo con noi, ma anche in altre partite importanti di Regular Season e Play Off”.

