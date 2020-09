Volley, decima finale di Supercoppa per la Lube

La vittoria all’Eurosuole Forum nella Semifinale di ritorno con Trento, dopo un golden set vietato ai deboli di cuore, ha regalato alla Cucine Lube Civitanova ancora una volta la possibilità di giocarsi in Finale la Supercoppa italiana, trofeo che il Club biancorosso ha conquistato in 4 occasioni (2006, 2008, 2012 e 2014). Su tredici partecipazioni totali si tratta della Finale numero 10 (dal 2016 si gioca con la nuova formula di Semifinali e Finale e non più in unica gara secca). Per i biancorossi, già campioni in carica della Coppa Italia e vincitori delle ultime edizioni disputate di campionato (2019), Champions League (2019) e Mondiale per Club (2019) vincere venerdì sera a Verona significherebbe arricchire ulteriormente di un titolo una bacheca davvero ricchissima. In Finale, inoltre, la Cucine Lube Civitanova ritroverà ancora una volta la Sir Safety Conad Perugia, già incrociata nell’atto conclusivo della Supercoppa 2017, vinta poi dagli umbri. Le due formazioni hanno dato vita proprio all’ultima finale disputata nella scorsa stagione, quella di Del Monte Coppa Italia conquistata dai cucinieri al tie break.

Ecco l’elenco delle Finali di Supercoppa italiana giocate dai biancorossi

2001: sconfitta 0-3 vs Treviso

2003: sconfitta 1-3 vs Treviso

2006: vittoria 3-1 vs Cuneo

2008: vittoria 3-0 vs Trento

2009: sconfitta 2-3 vs Piacenza

2012: vittoria 3-2 vs Trento

2013: sconfitta 0-3 vs Trento

2014: vittoria 3-2 vs Piacenza

2017: sconfitta 1-3 vs Perugia

Il match con Verona di campionato, prima giornata di andata, rinviato a lunedì 28 settembre

La gara di esordio di campionato che la Cucine Lube Civitanova avrebbe dovuto giocare proprio a Verona contro la NBV domenica 27 settembre, è stata spostata al giorno successivo, lunedì 28 alle ore 20.30, per permettere ai biancorossi di disputare sempre nella città scaligera la Finalissima di Del Monte Supercoppa venerdì sera contro la Sir Safety Conad Perugia.