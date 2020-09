Volley, domani allenamento congiunto Lube-Perugia

Cambia il programma dei biancorossi: annullato il test con Cisterna, venerdì allenamento congiunto con la Sir a Perugia

Salta per motivi organizzativi l’allenamento congiunto previsto per venerdì 4 settembre con la Top Volley Cisterna all’Eurosuole Forum. Nonostante il mancato arrivo della squadra laziale, per Juantorena e compagni ci sarà un nuovo appuntamento in programma sempre nel pomeriggio di venerdì: i biancorossi, infatti, si alleneranno ancora insieme alla Sir Safety Conad Perugia ma stavolta in trasferta al PalaBarton, alle ore 17.

È confermato invece il secondo allenamento congiunto di questa settimana, quello con la Consar Ravenna in programma sabato pomeriggio alle ore 17 all’Eurosuole Forum di Civitanova.