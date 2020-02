Volley e Calcio: Lube ospite della Juventus a Torino

Straordinaria esperienza ai massimi livelli del mondo del calcio per la Cucine Lube Civitanova, ospite allo Juventus Training Center di Torino, in casa del Club bianconero campione d’Italia. La delegazione biancorossa, guidata dalla proprietà rappresentata da Massimo Giulianelli e formata dai giocatori Osmany Juantorena, Bruno Mossa de Rezende e Simone Anzani, insieme a coach Fefè De Giorgi, al ds Giuseppe Cormio, al vice allenatore Nicola Giolito, al preparatore atletico Max Merazzi e al fisioterapista Marco Frontaloni, ha passato buona parte della giornata di giovedì nella splendida struttura torinese. Per loro anche l’opportunità di incontrare, tra i tanti campioni presenti, giocatori del calibro di Cristiano Ronaldo, Dybala, Higuain, Douglas Costa, e l’allenatore della prima squadra, Maurizio Sarri.

L’incontro odierno, oltre al saluto con atleti e staff bianconeri al termine dell’allenamento mattutino presso lo Juventus Training Center, si è focalizzato sulla visita della delegazione della Cucine Lube Civitanova presso il centro J-Medical e sull’approfondimento di aspetti importanti come Match Analysis e Sport Science.

“Ringraziamo la Juventus per l’opportunità che ci è stata data – ha detto a fine giornata il direttore sportivo Giuseppe Cormio – un momento importante sia per apprendere a livello organizzativo la gestione di un grandissimo club sia per approfondire aspetti tecnico-tattici e di carattere medico-fisioterapico. Per tutti noi che abbiamo partecipato è stata una giornata di grande accrescimento culturale”.

Photo credit: Juventus